Пожарным пришлось вскрывать горящую квартиру.

Пожарным пришлось вскрывать горящую квартиру.Сигнал в МЧС поступил накануне в 17.17 из Красного переулка города Александрова.Из окна второго этажа многоквартирного дома шел дым. Звено газодымозащитной службы проникло внутрь и в одной из комнат обнаружило человека. Сотрудники МЧС оперативно вывели мужчину на лестничную клетку и передали его в карету скорой помощи. В результате пожара сгорела внутренняя отделка и имущество квартиры на площади 10 кв. метров, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 12 человек личного состава. Дознаватели устанавливают его причину.