В салонах связи «Ростелекома» и интернет-магазине shop.rt.ru стартовала акция «Активируй скидку на смартфон». В преддверии 23 февраля и 8 марта приобрести

В салонах связи «Ростелекома» и интернет-магазине shop.rt.ru стартовала акция «Активируй скидку на смартфон». В преддверии 23 февраля и 8 марта приобрести смартфон можно с выгодной скидкой. Акция распространяется на популярные модели ведущих мировых производителей: «Honor», «Samsung», «Huawei», «Xiaomi», «ZTE», «Apple», «Realme». «Предоставление жителям страны доступа к удобным технологичным цифровым продуктам и сервисам — это один из наших приоритетов. Общение, дистанционное образование, телемедицина, безопасность и другие сферы повседневной жизни основаны на передовых цифровых технологиях. И приобретение современных пользовательских устройств, особенно смартфонов,