- Вечная любовь длится в среднем 3 месяца.
- Не присоединяйся к нашему миру наркоманов: нас много, а наркоты мало.
- Чистая совесть - вернейший симптом склероза.
- Если человек рождается бедным и некрасивым, то в дальнейшем он имеет
много шансов развить оба этих качества.
- Люди, не умеющие лгать, являются социально неадаптивными.
- Рабство не отменено - оно сменилось 8-часовым рабочим днем.
- Если гора идет к тебе, спасайся: это обвал.
- Если ты не являешься частью решения, то ты являешься частью проблемы.
- Важно не знать, а иметь под рукой номер телефона того, кто знает.
- Деньги не приносят счастья, но вот то, что на них можно купить...
- Существует и лучший мир, но там все очень дорого.
- Ни один дурак не жалуется на то, что он
еще анекдот!