Виновник аварии признал вину.

В Октябрьском районном суде Владимира состоялось первое заседание по делу о ДТП, в котором погибла 30-летняя Дарья Марян.Напомним, в сентябре прошлого года: 19-летний водитель "Лады Ларгус" не остановился перед пешеходным переходом. Скорость была такова, что девушка погибла на месте. У нее остались две дочери. Виновник аварии признал вину. Следующее судебное заседание назначено на 3 марта.