Музеи Владимирской области получат 24 миллиона рублей на приобретение технологического...

Музеи Владимирской области получат 24 миллиона рублей на приобретение технологического оборудованияВо Владимирской области, в этом году в рамках проекта «Культурная среда» из федерального и областного бюджетов трём музеям будет выделено более 24 миллиона рублей, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.Средства пойдут на приобретение технического и технологического оборудования для выставочной деятельности и хранения музейных фондов. Об этом сообщили в Минкультуры региона.Техническое перевооружение смогут осуществить Гороховецкий историко-архитектурный музей, Мстерский художественный музей и Дом-музей усадьба Н.Е.Жуковского.Фото Правительства Владимирской области