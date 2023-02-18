Музеи Владимирской области получат 24 миллиона рублей на приобретение технологического...
Музеи Владимирской области получат 24 миллиона рублей на приобретение технологического оборудования
Во Владимирской области, в этом году в рамках проекта «Культурная среда» из федерального и областного бюджетов трём музеям будет выделено более 24 миллиона рублей, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.
Средства пойдут на приобретение технического и технологического оборудования для выставочной деятельности и хранения музейных фондов. Об этом сообщили в Минкультуры региона.
Техническое перевооружение смогут осуществить Гороховецкий историко-архитектурный музей, Мстерский художественный музей и Дом-музей усадьба Н.Е.Жуковского.
Фото Правительства Владимирской области