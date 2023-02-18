В двух городах Владимирской области появится современная технология оплаты за хранение багажа. В...

В двух городах Владимирской области появится современная технология оплаты за хранение багажа.В 2023 году более 200 вокзалов оборудуют автоматическими камерами хранения, сообщает пресс-служба ОАО "РЖД". В двух городах Муроме и Коврове появится современная технология оплаты за хранение багажа. На 14 вокзалах планируют обновить камеры хранения, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.В отличие от стационарных камер хранения новый сервис предусматривает оплату не за количество багажных мест, а за пользование ячейкой.Преимуществом этого сервиса является технология, которая позволяет пассажирам самостоятельно выбрать и оплатить ячейку, благодаря чему удается сократить очереди и время оформления услуги.Фото pxfuel.com