Глава Облздрава Артем Осипов собрал “круглый стол” председателей профсоюзов владимирской Станции скорой помощи. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения

Глава Облздрава Артем Осипов собрал “круглый стол” председателей профсоюзов владимирской Станции скорой помощи. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения области. На встречу пригласили представителей всех трех профсоюзных организаций: профсоюз работников здравоохранения России, ВРС СОЦПРОФ и МПРЗ «Действие». На месте присутствовала также администрация учреждения: главврач, главбух и ведущий экономист. Итогами собрания стали предложения по разработке и