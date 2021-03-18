Территорию под застройку планируют получить летом из федеральной собственности.

Во Владимире построят суперсовременный микрорайон со спорткомплексом, школой, детскими садами и гостиницей.В собственность Владимирской области летом планируют принять участок земли, расположенный в региональной столице на улице Горького, возле ВлГУ. На земле построят многофункциональный спортивный комплекс на 3500 мест. Напомним, что сейчас территория принадлежит «ДОМ.РФ». Об этом сообщил губернатор Владимир Сипягин.По договоренности с «ДОМ.РФ» соседние участки выделят Владимиру под строительство школы на 1000 мест, пять детских садов, жилья, а также одному из инвесторов под возведение гостиницы.Владимир Владимирович отметил, что новый спортивный объект вместе с учреждениями образования и другими постройками образуют «суперсовременный район». Его площадь составит около 12 гектаров.