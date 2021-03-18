Государственная компания «Российские автомобильные дороги» сообщает, что Федеральным дорожным агентством (Росавтодор) принято соответствующее распоряжение.

Государственная компания «Российские автомобильные дороги» сообщает, что Федеральным дорожным агентством (Росавтодор) принято соответствующее распоряжение.Это документ от 02.03.2021 года № 762 «Об изъятии для нужд Российской Федерации земельных участков в целях обеспечения реализации проекта «Скоростная автомобильная дорога Нижний Новгород-Казань. Строительство скоростной автомобильной дороги Москва-Нижний Новгород-Казань, 2 этап км 80-км 160, Владимирская область (от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения М-7 «Волга» до пересечения с автомобильной дорогой регионального значения 17Р-2 «Владимир-Гусь-Хрустальный-Тума»)».