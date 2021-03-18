20-летнего молодого человека обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни человека и нарушения тайны иных сообщений граждан. По версии следствия, парень купил логин и пароль от

20-летнего молодого человека обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни человека и нарушения тайны иных сообщений граждан. По версии следствия, парень купил логин и пароль от аккаунта 17-летней девушки в одной из социальных сетей. Он зашел под профилем потерпевшей, почитал приватную переписку, а также скачал себе интимные фото и видео девушки. Молодой человек раскаялся и признал