В 2021 году на рабочего обвалился грунт.

В Коврове осудят мастера участка канализационных сетей, который обвиняется в смерти работника. Об этом сообщает пресс-служба Ковровского суда.По версии предварительного следствия, обвиняемого устроили в 2019 году на должность мастера. В августе 2021 под его руководством работала бригада рабочих. Один из них находился на дне траншеи, но в один момент его завалило грунтом. В результате обвала слесарь аварийных работ погиб.Сейчас бригадира обвиняют в нарушении правил безопасности, повлекшее смерть человека. Судебное заседание назначено на 21 марта.