Погода на 19 марта во Владимире: зима опять напомнит о себе, ожидаются низкие ночные...

Погода на 19 марта во Владимире: зима опять напомнит о себе, ожидаются низкие ночные температурыЗавтра погода во Владимире будет с переменной облачностью, без осадков.Температура воздуха днем повысится до +1°C. Ночью столбик термометра опустится до -8°C.Ветер южный, 1м/с.Атмосферное давление в течение суток изменится от 754 до 762 мм.рт.ст.Народный прогноз погодыВ этот день в небе уже можно увидеть белого аиста, который возвращается в свои родные края. Также может возвращаться и трясогузка, хотя для нее еще рановато.Фото pxfuel.com