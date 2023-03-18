Спасатели во Владимирской области извлекли пострадавшего в ДТП с автобусом. 18 марта, около...

Спасатели во Владимирской области извлекли пострадавшего в ДТП с автобусом.18 марта, около населенного пункта Малыгино в Ковровском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись заказной рейсовый автобус с легковым автомобилем. По словам очевидцев, авария могла произойти из-за скользкой дороги, которую накануне подморозило.В легковом автомобиле пострадал мужчина. Удар был серьезным и кузов автомобиля сильно деформировало. Водительскую дверь пришлось отжимать спасателям, чтобы извлечь пострадавшего.Пострадавшего передали бригаде скорой медицинской помощи.Фото телеграм-канал #заметки_спасателя