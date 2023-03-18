Во Владимирской области в рамках операции «Быт» более 50 ранее судимых еще раз попали на учет в...

Во Владимирской области в рамках операции «Быт» более 50 ранее судимых еще раз попали на учет в полицию.За неделю проведения мероприятий возбуждено сто уголовных дел в рамках оперативно - профилактических мероприятий «Быт», сообщает УМВД России по Владимирской области.Цель мероприятий – проведение индивидуально-профилактической работы с нарушителями в сфере семейно-бытовых отношений, профилактика социального неблагополучия, усиление контроля за образом жизни граждан, склонных к совершению противоправной деятельности.Сотрудники полиции по месту жительства проверили более 1 300 человек, состоящих на различных видах учета в органах внутренних дел. Это ранее судимые, склонные к совершению тяжких преступлений на бытовой почве и злоупотребляющие алкоголем, неблагополучные семьи.Вновь поставлен на профилактический учет 51 человек, большая часть которых – нарушители в сфере семейно - бытовых отношений и больные алкоголизмом.Сотрудники МВД завели 100 уголовных дел, более 20 из которых — мелкое хищение, 15 - за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.Всего задокументировано более двух тысяч административных правонарушений.Фото pxfuel