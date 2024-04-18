18 апреля 2024 года у части потребителей Ленинского и Октябрьского районов города Владимира будет...

18 апреля 2024 года у части потребителей Ленинского и Октябрьского районов города Владимира будет отключено теплоснабжениеВ связи с ремонтными работами на участке магистральной тепловой сети в районе дома № 22в по проспекту Строителей 18 апреля 2024 года с 9:30. до 15:30 у части потребителей Ленинского и Октябрьского районов города Владимира будет отключено теплоснабжение.Под отключение попадают следующие адреса:- пр-кт Строителей 11, 32, 24, 24а, 24б, 26, 26а, 26б, 28, 28а, 28в, 30, 30а, 30б, 30в, 32, 32а, 32в, 34а, 34, 34б, 34в, 36, 38, 38а, 38б, 40, 42, 42а, 42б, 44, 44а, 44б, 44г, 44в, 46, 46а, 46б, 46в, 48- Университетская 2, 4- Лакина 129, 129а, 129б, 129в, 129г, 131, 133, 133а, 135, 137, 137а, 137б, 139, 139а, 139б; 139в, 139д, 141, 141а, 141б, 141в, 141г, 143, 143а, 147а, 147б, 145, 147, 149, 149а, 151, 153, 153а, 153б, 153д, 153и, 155, 155а, 155б, 157, 157а, 157б, 159, 159а, 161б, 161, 163, 165- Чернышевского 76- Балакирева 43, 43а, 43б, 43в, 43г, 45, 45а, 47, 47а, 49, 51, 51а, 51б, 53, 53а, 55, 57Пуско-наладочные работы будут завершены в течение двух часов с момента включения оборудования тепловых сетей.Владимирский филиал компании "Т Плюс" приносит жителям извинения за доставленные неудобства.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений