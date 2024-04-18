Перед судом предстанет житель Москвы, убивший соседа по даче в Александровском районе В отношении...

Перед судом предстанет житель Москвы, убивший соседа по даче в Александровском районеВ отношении жителя Москвы завершено расследование уголовное дело.Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Владимирской области, в августе 2023 года обвиняемый вместе со своим знакомым расписали спиртное на даче в Александровском районе.Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, у них произошел конфликт, фигурант ударил хозяина жилища ножом в сердце, в результате чего тот скончался.Обвиняемый рассказал о случившемся работникам фермы, которых встретил по дороге, а также по телефону своей бывшей супруге. После чего вскоре был задержан сотрудниками полиции.Мужчину заключили под стражу. Уголовное дело направлено в суд.Фото: СУ СК России по Владимирской области