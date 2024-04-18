Микрофинансовые организации (МФО), как в виде наземных филиалов, так и в виде онлайн-сервисов вроде https://nadodeneg.ru/, пользуются повышенным интересом у аудитории потенциальных заемщиков.

Микрофинансовые организации (МФО), как в виде наземных филиалов, так и в виде онлайн-сервисов вроде , пользуются повышенным интересом у аудитории потенциальных заемщиков.Однако если раньше к вопросу выбора МФО потребителиподходило без должной ответственности, то теперь перед тем, как попроситьденьги в долг, россияне тщательнее анализируют и организацию, и условия работы,и саму потребность оформления займа «до зарплаты».Отчасти на потребительские настроения повлиял увеличившийсяпроцент займов с просрочками, штрафами и большой переплатой, как и растущаянагрузка на среднестатистический семейный бюджет со стороны МФО.Ставка процента иусловия погашенияПервым и, возможно, самым важным фактором при выборепрограммы займа остается ставка процента и условия погашения, ежемесячныеплатежи, срок займа и возможные штрафы за просрочку. Кроме того, россияне сталичаще выбирать МФО, которые сразу называют всю сумму переплаты при условиипогашения в срок.Скрытые комиссии идополнительные расходыВсе чаще заемщики спрашивают гарантии отсутствия скрытыхкомиссий или дополнительных расходов, которые могут увеличить общую стоимостькредита. При этом особое внимание уделяется возможной комиссии за обслуживание,выдачу займа, переводы и другие услуги, которые могут быть включены в договор.Репутация инадежность МФОС ростом числа поставщиков услуг, репутацией становитсяодним из определяющих факторов выбора. Россияне ищут отзывы клиентов, рейтингиМФО в независимых источниках. Наличие действующей лицензии ЦБ тоже сталипроверять чаще, что говорит о растущий финансовой грамотности.Гибкость условийзаймаПри выборе программы займа в МФО учитывают не только ставкупроцента, но и ряд других факторов и условий, которые могут повлиять на общуюстоимость и удобство использования займа. Например, на возможность пролонгации,«каникул», рефинансирования, беспроцентных займов. Для многих заемщиков важным условиемстановится наличие у МФО своего мобильного приложения или программы лояльности.В заключение напомним вам, что займы в МФО нельзя назватьпанацеей для решения финансовых проблем. Это всего лишь услуга, которой стоитпользоваться только в исключительных ситуациях, и за которую вы будете платитьиз своего кармана в виде процентов. Если вы понимаете, что с возвратом долгамогут возникнуть трудности, то займы лучше не брать.