Владимирская область окажется в зоне активного циклонического вихря По прогнозам синоптиков, 33-й...

Владимирская область окажется в зоне активного циклонического вихряПо прогнозам синоптиков, 33-й регион попадёт под влияние тёплого атмосферного фронта, связанного с приближающимся с юга активным циклоническим вихрем. В такой ситуации небо затянут плотные облака, возможно пройдут дожди. К вечеру ветер усилится, его порывы будут достигать до 16 метров в секунду.Завтра (19 апреля 2024 года) погода во Владимирской области будет облачной, но теплой.Температура воздуха днем составит +16..+18°C. Ночью столбик термометра опустится до +6..+7°C.Атмосферное давление пониженное, но в течение суток будет расти от 732 до 740 мм ртутного столба.Народный прогноз на 19 апреля 2024 годаНаши предки верили: много паутины в воздухе летает - к жаркому лету. Существовала в народе и такая погодная примета: тучи до восхода - к дождю, красные облака - к ветру.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений