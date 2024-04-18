Об этом сообщили представители Управления ФСБ по региону.

Во Владимирской области мужчина собирал деньги террористам. Об этом сообщили представители Управления ФСБ по региону.Следствие выяснило, что исламист 1999 года рождения, который также является гражданином одной и стран Центрально-Азиатского региона, в 2020 году принял решение оказать помощь ИГИЛ*. В интернете фигурант познакомился с другими людьми, которые разделяют его взгляды, и получил от них деньги.Отдел УФСБ России по Владимирской области возбудил против иностранца уголовное дело по признакам статьи 205 – финансирование терроризма.* – ИГИЛ является террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ.