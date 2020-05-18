18.05.2020

2020-05-18 14:30:06

В центре Владимира молодые липы подхватили инфекцию

Деревья тоже болеют. Инфекцию "подхватили" молодые деревья в парке «Липки».

Главный эколог Владимира Сергей Сухопаров предполагает, что виной всему - неправильная обрезка деревьев в прошлом году. Именно в тот момент, когда у них было сокодвижение. Из-за этого на деревьях появились даже трещины. Ускорила процесс грибкового заражения теплая зима. Чтобы помочь деревьям выжить, их обработали специальной смесью. Зараженные ветки с черными точками удалили - как раз они и являются предвестником того, что дерево поражено грибком. Обрезанные ветки сожгут - так заболевание не распространится дальше.

Сергей Сухопаров, начальник отдела по охране окружающей среды администрации Владимира: «Мы будем эти деревья, несомненно, лечить, я думаю, что вместе с сотрудниками ГТРК «Владимир». Если какие-то из деревьев не удастся вылечить, то думаю, что осенью посадим новые. На самом деле липа очень живое дерево, живучее, я бы даже сказал. Легко переносит обрезку. Надеемся, что все-таки большинство из деревьев удастся сохранить».

Самое главное сейчас - сохранить другие деревья, в том числе и старые. А молодые липы посадили сотрудники ГТРК "Владимир" 5 лет назад, в честь 25-летия телекомпании. И ухаживают за ними. Напомним, парк «Липки» - один из старейших во Владимире. Первая липовая аллея была заложена в 1913 году - к приезду царя Николая второго. А самая первая липа, по сведениям историков, была посажена в 1901 году.