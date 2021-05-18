Рассматривается вопрос о расселении горожан, проживающих в Келейном корпусе №2 Ризоположенского монастыря.

Во Владимирской области продолжается подготовка к празднованию 1000-летия Суздаля. Плановое совещание по выполнению поручений губернатора провёл его заместитель - Алексадр Ремига.«Реализация ключевых мероприятий идёт полным ходом. Утверждена «дорожная карта». В неё вошли работы по ремонту дорог Суздаля в, устройству парковок, благоустройству города, реконструкции канализационных очистных сооружений и приведению в порядок фасадов зданий», - рассказывают в пресс-службе Белого дома.Сейчас рассматривается вопрос о расселении горожан, проживающих в Келейном корпусе №2 Ризоположенского монастыря. Глава местной администрации Сергей Сахаров до 5 июня должен предоставить своё видение ситуации и варианты расселения нежилого помещения.Преображение затронет и социальную сферу Суздаля.«К 25 мая планируется заключить контракта на подготовку проектно-сметной документации для строительство новой школы. Ожидается, что в 2022 году ПСД будет готова», - добавили в обладминистрации.Директор департамента ЖКХ Елена Семёнова доложила первому вице-губернатору о выделении 22 млн рублей на модернизацию котельной и порядка 20 млн рублей – на реконструкцию водопровода.На обсуждение также был вынесен вопрос о возвращении исторических наименований улицам Суздаля. Чиновники намерены проработать вопрос с учётом мнений местных жителей.