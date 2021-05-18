На одного меньше, чем накануне. Впервые за последние семь месяцев число заражённых за сутки у нас меньше 50-ти. За всё время пандемии во Владимирской области выявлено уже 32 894 инфицированных. В

На одного меньше, чем накануне. Впервые за последние семь месяцев число заражённых за сутки у нас меньше 50-ти. За всё время пандемии во Владимирской области выявлено уже 32 894 инфицированных. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+ 11 заболевших за сутки ). Вчера прибавка составляла + 10. Таким образом всего с начала пандемии в областном