Корреспонденты ГТРК «Владимир» уже рассказывали об уникальном государственном проекте «Пушкинская...

Корреспонденты ГТРК «Владимир» уже рассказывали об уникальном государственном проекте «Пушкинская карта», благодаря которому в 2022 году каждый молодой человек от 14 до 22 лет может совершенно бесплатно (за вас «платит» карта!) посетить самые интересные мероприятия региона.Напоминаем, что на сегодняшний день к проекту подключены 63 учреждения культуры области: государственные, муниципальные, частные. И каждый месяц количество участников растет. Не стоит забывать про кинотеатры, которые представляют по «Пушкинской карте» премьеры мультфильмов и отечественных кинокартин. Например, сейчас можно посмотреть комедию «Артек. Большое путешествие», мелодраму «Маруся фореvа!», мультфильмы «Бука. Мое любимое чудище» или «Суворов. Великое путешествие» и др.Полная афиша программы «Пушкинская карта» представлена на портале КУЛЬТУРА.РФ в разделе «Афиша Владимирской области» по ссылке: https://www.culture.ru/afisha/vladimirskaya-oblast/pushkinskaya-kartaКак принять участие в программе?1. Зарегистрироваться на портале «Госуслуги».2. Подтвердить учетную запись.3. Установить мобильное приложение «Госуслуги.Культура».4. Получить Пушкинскую карту — виртуальную или пластиковую карту платежной системы «Мир» с 5000 руб. на счету.5. Выбрать мероприятие из афиши в приложении.6. Приобрести билет в приложении, на сайте или в кассе музея.Фото: https://culture.avo.ru/