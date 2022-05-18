Смотрите в программе Вести Владимир: Никулинская свалка Нет дыма без огня. Почему жители...

Смотрите в программе Вести "Владимир":Никулинская свалкаНет дыма без огня. Почему жители Гусь-Хрустального района требуют скорейшей рекультивации Никулинской свалки?Прощай, школа!"Последний звонок" после долгой ковидной паузы. Как владимирские выпускники отметили прощание со школой? О чём мечтают?Тропою "Дружбы"И экологическая тропа с познавательным эффектом. В парке "Дружба" открыли новый пешеходный маршрут.