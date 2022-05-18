19 мая во Владимирском Доме культуры молодёжи стартует фестиваль «Студенческая весна во Владимире». В этом году в мероприятии примут участие 8 команд из колледжей и техникумов города.

19 мая во Владимирском Доме культуры молодёжи стартует фестиваль «Студенческая весна во Владимире». В этом году в мероприятии примут участие 8 команд из колледжей и техникумов города. Лауреатов и призёров жюри будет определять в таких номинациях, как «Лучший вокальный номер», «Лучший хореографический номер», «Мисс студенческая весна» и «Мистер студенческая весна». Стоит отметить, что на этот