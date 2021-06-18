Начался приём заявок.

Администрация Владимирской области открыла приём документов от кандидатов на должность главы департамента молодёжной политики и общественных проектов. Об этом VLAD.AIF.ru сообщили в пресс-службе губернатора.«Соискатели должны иметь высшее образование по одному из направлений: «государственное и муниципальное управление», «менеджмент», «управление персоналом», «юриспруденция», «экономика», «организация работы с молодёжью», «педагог». Стаж госслужбы или работы по специальности должен составлять не менее четырёх лет», - пояснили в Белом доме.После отбора кандидатов их резюме будет рассматривать комиссия, сформированная Владимиром Сипягиным. Каждый из потенциальных руководителей обязан будет представить своё видение развития молодёжной политики в регионе.Напомним, что по итогам предыдущего конкурса ведомство возглавил Николай Костылев, который в середине апреля, проработав в должности около двух месяцев.