Обсудили доходы и расходы региона. В Белом доме состоялось публичное обсуждение итогов исполнения бюджета за прошлый год. Администрация области отчитывалась, депутаты принимали во

Обсудили доходы и расходы региона. В Белом доме состоялось публичное обсуждение итогов исполнения бюджета за прошлый год. Администрация области отчитывалась, депутаты принимали во внимания. Главный финансист 33 региона Вячеслав Кузин на языке цифр дал понять, что практически во всех сферах ситуация в области если не близка к прекрасной, то уж точно хорошая. Деньги из казны