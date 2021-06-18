Рейсовый автобус «ПАЗ» ехал 18 июня из села Второво Камешковского района во Владимир. В нем находилось 12 человек. Когда в салоне автобуса начал появляться дым, пассажиры самостоятельно

Рейсовый автобус «ПАЗ» ехал 18 июня из села Второво Камешковского района во Владимир. В нем находилось 12 человек. Когда в салоне автобуса начал появляться дым, пассажиры самостоятельно эвакуировались. Пожарным сообщили о возгорании в 11.40. Площадь пожара составила 18 квадратных метров, сообщают в МЧС. Погибших и пострадавших нет. Пассажиры уехали во Владимир на другом автобусе. Причина