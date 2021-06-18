Направлено в суд уголовное дело в отношении троих местных жителей. Двоих обвиняют в убийстве, совершенном группой лиц, и краже по предварительному сговору, а третьего – в укрывательстве

Направлено в суд уголовное дело в отношении троих местных жителей. Двоих обвиняют в убийстве, совершенном группой лиц, и краже по предварительному сговору, а третьего – в укрывательстве тяжкого преступления. Как сообщает прокуратура области, 19 июля 2020 года два обвиняемых в нетрезвом виде находились в квартире Владимира. С ними был и ранее знакомый мужчина – хозяин