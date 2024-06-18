Российские парламентарии приняли в первом чтении законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним.

Российские парламентарии приняли в первом чтении законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним. Уже с 1 сентября 2024 года дети и подростки не смогут покупать такие напитки в магазинах и ларьках. Об этом в своём рассказал депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин.«Сейчас энергетики подаются, как нечто безобидное, а это не так. У детей, которые пьют энергетики, уже диагностируются инфаркты и расстройства нервной системы. Ни один ответственный родитель не позволит так губить ребенка», - подчеркнул Алексей Говырин, который сам является многодетным отцом и считает необходимым защитить детей от опасных напитков на законодательном уровне.Продавец будет вправе потребовать у покупателя документ, подтверждающий его возраст. Кроме того, в торговых точках ограничат розничную реализацию энергетиков ёмкостью свыше 0,5 литра.Уже ко второму чтению закона парламентарии должны подготовить поправки. Одна из них может касаться уголовной ответственности за вовлечение детей в распитие энергетиков и нарушения запрета на продажу опасных напитков несовершеннолетним.