Его могли депортировать, но теперь он сможет пробыть в России аж до 10 лет. Правда, в колонии. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, гражданин Таджикистана толкнул сотрудницу полиции при

Его могли депортировать, но теперь он сможет пробыть в России аж до 10 лет. Правда, в колонии. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, гражданин Таджикистана толкнул сотрудницу полиции при задержании, после чего она упала и получила черепно-мозговую травму. Все произошло 1 мая. Полицейские приехали в одну из вязниковских квартир, чтобы арестовать мужчину, находящегося на территории России