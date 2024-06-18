Специалисты Горьковской железной дороги усилили работу по соблюдению безопасности на железнодорожной инфраструктуре в связи с ливневым фронтом, установившимся на всём полигоне магистрали.

Специалисты Горьковской железной дороги усилили работу по соблюдению безопасности на железнодорожной инфраструктуре в связи с ливневым фронтом, установившимся на всём полигоне магистрали. Об этом сообщила пресс-служба компании.Особое внимание уделяется пассажирскому комплексу. Чтобы обеспечить комфортные условия перевозки, в пригородном подвижном составе и вагонах поездов дальнего следования проводится комплексное техобслуживание.Кроме того, на станциях и перегонах осуществлена ревизия контактной сети и осветительной аппаратуры, компрессорных установок стрелочных переводов и систем связи. Также работники компании осмотрели локомотивы и электропоезда и убедились в исправности тормозного, пневматического, механического и прочего оборудования.