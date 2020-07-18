Сумма ущерба, причиненного собственнику, составила более 30 тысяч рублей.

В конце апреля текущего года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» поступило сообщение о краже денежных средств и товарно-материальных ценностей из городского магазина. Ущерб составил более 30 тысяч рублей.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых установили, что к хищению причастны двое 18-летних местных жителей.Фигуранты в содеянном сознались и пояснили, что в ночное время распивали спиртные напитки. Когда алкоголь закончился, молодые люди вспомнили, что ранее подрабатывали грузчиками в одном из магазинов и у них имеется ключ от входной двери. Чем они и решили воспользоваться. Проникнув в помещение, помимо алкогольной продукции, обвиняемые похитили денежные средства, электроинструмент, продукты питания и другое имущество. После чего с места преступления скрылись.Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении молодых людей было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».В настоящее время расследование завершено, уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.