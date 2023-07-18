В зону проведения СВО отправились 34 контрактника из Владимирской области.

В зону проведения СВО отправились 34 контрактника из Владимирской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства в Telegram-канале.Героев провожали и напутствовали сотрудники областной администрации, военного комиссариата, священник, ветераны боевых действий и волонтёры. Отважных мужчин благодарили за готовность встать на защиту России.На торжественных проводах звучала патриотическая песня в исполнении дуэта «ИванОльга».