В деревне Захарово загорелся производственный склад. Черный дым был настолько густым, что владимирцы могли наблюдать его с высоких точек города. Тревожный звонок поступил в МЧС 17 июля в

В деревне Захарово загорелся производственный склад. Черный дым был настолько густым, что владимирцы могли наблюдать его с высоких точек города. Тревожный звонок поступил в МЧС 17 июля в шесть вечера. На место выехали 9 пожарных машин и 26 спасателей. Возгорание удалось потушить, площадь пожара составила 200 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал. Причину возгорания