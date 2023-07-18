Во Владимирской области в 2023 году зарегистрировано 5 ДТП с участием несовершеннолетних водителей...

Во Владимирской области в 2023 году зарегистрировано 5 ДТП с участием несовершеннолетних водителей мототранспорта.В первом полугодии зарегистрировано 5 ДТП с участием водителей мототранспорта в возрасте до 16 лет, в которых пострадали пятеро детей.И только за первую половину июля, как сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области, зарегистрировано уже 17 ДТП с мототранспортом, в которых 1 человек погиб и 22 травмированы. Участники 7 из этих аварий - несовершеннолетние.Так, в минувшее воскресенье (16 июля) произошло сразу несколько дорожных происшествий с участием водителей мото.Вечером, в одной из деревень Муромского района 17-летний молодой человек (без «прав») сел за руль мопеда и, не уступив дорогу другому мопеду, которым управлял 15-летний подросток, "совершил столкновение".В итоги сами юные водители и 12-летний пассажир, которого перевозил 15-летний юноша, с травмами были госпитализированы.В больницу попал и 17-летний водитель питбайка из Мурома, а также его пассажир. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области: «Не справившись с управлением транспортного средства, молодой человек выехал на газон и совершил столкновение с опорой ЛЭП...»Уточняется, что 17-летний водитель питбайка, двигаясь по второстепенной дороге, на нерегулируемом перекрестке улицы Пионерская – Димитрова в городе Коврове, не уступил дорогу автобусу «ПАЗ», который двигался по главной дороге.В отношении родителей несовершеннолетних сотрудниками полиции составлены протоколы об административном правонарушении.Фото: 33.мвд.рф