Министр лесного хозяйства Владимирской области Евгений Малышев рассказал об итогах борьбы с...

Министр лесного хозяйства Владимирской области Евгений Малышев рассказал об итогах борьбы с непарным шелкопрядомКакой урон древесной флоре региона успел нанести непарный шелкопряд? Леса Владимирской области в этом году впервые обрабатывали против вредителя. Насколько эффективным был инсектицидный душ, и какие потери понес "противник"?В интервью "Вестям" рассказал министр лесного хозяйства региона Евгений Малышев.