Мужчина уже был лишен прав за нетрезвую езду.

Пресс-служба УМВД по Владимирской области сообщила, что мужчину из Петушинского района лишили скутера из-за пьяной езды. Полицейские остановили 39-летнего водителя в районном центре и заметили сильный запах спиртного.Отказавшись от медосвидетельствования, он был лишен водительских прав за подобное нарушение в прошлом. Этот мужчина уже привлекался к административной и уголовной ответственности. В результате инцидента его временно лишили прав и изъяли скутер.