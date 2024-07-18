Труп мужчины обнаружили в багажнике машины, припаркованной в микрорайоне Веризино Следком выясняет...

Труп мужчины обнаружили в багажнике машины, припаркованной в микрорайоне ВеризиноСледком выясняет обстоятельства смерти мужчины, труп которого обнаружили в багажнике машины, припаркованной в микрорайоне Веризино.В полицию позвонили жильцы домов на улице Куйбышева. Их смутил жуткий запах, исходивший от светло-зеленого "Рено Логана", долгое время стоявшего без движения на стоянке у магазина. Прибывшие правоохранители и судмедэксперты провели осмотр. Судя по состоянию, тело пролежало в багажнике не одни сутки.Личность мужчины установлена. Это житель Камешковского района 1977 года рождения. Идет проверка. Результаты вскрытия еще не известны. Следователи опрашивают свидетелей, изучают записи с камер наружного наблюдения. Автомобиль эвакуировали с парковки.