В Карабаново в реку Серую сбрасываются неочищенные стоки. Проверку на месте проводила прокуратура совместно с Минприроды, сообщили в пресс-службе правительства. Сейчас проводится работа по

В Карабаново в реку Серую сбрасываются неочищенные стоки. Проверку на месте проводила прокуратура совместно с Минприроды, сообщили в пресс-службе правительства. Сейчас проводится работа по подготовке расчета вреда, причиненного водоему, после чего материалы будут переданы в прокуратуру. Что же случилось с рекой? Местные жители забили тервогу еще в начале июня. В Карабаново появился новый канализационный коллектор,