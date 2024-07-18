В Меленковском районе выявлены многочисленные нарушения на объектах водоснабжения, построенных в...

В Меленковском районе выявлены многочисленные нарушения на объектах водоснабжения, построенных в рамках национального проектаВ июне 2024 года прокуратурой Меленковского района с участием администрации района, подрядных организаций и специалистов ООО «ВТГ-вода» поведены проверочные мероприятия в отношении объектов водоснабжения, построенных в 2022 -2023 годах в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».В ходе данной проверки на объектах водоснабжения в селах Архангел, Илькино, деревнях Максимово, Верхоунжа, Копнино, и Кулаки Меленковского района выявлены многочисленные нарушения."В частности, требует восстановления обваловка герметичных отстойников на территории водозаборов; имеется деформация отмосток возле водопроводных колодцев в результате проседания грунта; требуют покраски определенные части забора, окружающего водозаборы, а также молнеепиемника; имеются провалы асфальтного покрытия на территории водозаборов и др.", - пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.По фактам выявленных нарушений прокуратурой в адрес руководителей подрядных организаций внесены представления.Устранение вышеуказанных недостатков находится на контроле прокуратуры Меленковского района.Фото: пресс-служба областной прокуратуры