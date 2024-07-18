Владимирские кванторианцы проходят проектно-образовательный интенсив «Архипелаг-2024» в Сахалинской...

Владимирские кванторианцы проходят проектно-образовательный интенсив «Архипелаг-2024» в Сахалинской областиВладимирские кванторианцы продолжают покорять Сахалин. Там сейчас проходит главное событие в сфере беспилотной авиации - Архипелаг-2024. Оно объединило четыре с половиной тысячи участников из 78 регионов страны. В этом году в центре внимания - искусственный интеллект, биотехнологии, новая энергетика и улучшение качества жизни.Полина Мозгалёва, заместитель центра компетенций по беспилотным авиационным системам:- Мне бы хотелось, чтобы параллельно развивались такие соревнования в других регионах, свои, региональные. И дальше мы бы могли брать те форматы, которые можно масштабировать, но на федеральный уровень.40 региональных команд отрабатывают 15 сценариев применения беспилотников. Это позволит в дальнейшем внедрить их в местную экономику.Архипелаг-2024 - это возможность найти единомышленников и партнеров для реализации самых смелых идей.Завершится проектно-образовательный интенсив 21 июля. Ребята из владимирского "Кванториума" уже завоевали несколько наград и продолжают заниматься разработкой своих проектов.Максим Подгорный, капитан команды AEROIntegra (г. Владимир):- Мы должны сделать какой-то проект, который будет относиться к одному из типов экономики: промышленность, недра, земля, лесы и реки, энергетика и сельское хозяйство. Мы выбрали сельское хозяйство, и сейчас активно занимаемся реализацией нашего проекта, а именно - поголовного подсчета скота при помощи нейросети.