Холодный атмосферный фронт завершит период «утомленного» солнца во Владимирской области По...

Холодный атмосферный фронт завершит период «утомленного» солнца во Владимирской областиПо прогнозам синоптиков, 33 - й регион накроет холодный атмосферный фронт с запада, который станет причиной кратковременных дождей и локальных гроз. Температура воздуха значительно снизится.Завтра (19 июля 2024 года) погода во Владимирской области будет пасмурная, кратковременный дождь.Температура воздуха повысится до +22..+24°C. Ночью столбик термометра опустится до +16..+17°C.Ветер северный - 2м/с.Атмосферное давление пониженное 744 - 747 мм ртутного столба.Народный прогноз на 19 июля 2024 годаНаши предки говорили: листья пожелтели - к ранней осени и зиме. Если желтые облака - к дождю. Существовала в народе и такая погодная примета: если месяц белый и блестящий - к холодной погоде без осадков.Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky