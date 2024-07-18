Холодный атмосферный фронт завершит период «утомленного» солнца во Владимирской области
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Холодный атмосферный фронт завершит период «утомленного» солнца во Владимирской области
По прогнозам синоптиков, 33 - й регион накроет холодный атмосферный фронт с запада, который станет причиной кратковременных дождей и локальных гроз. Температура воздуха значительно снизится.
Завтра (19 июля 2024 года) погода во Владимирской области будет пасмурная, кратковременный дождь.
Температура воздуха повысится до +22..+24°C. Ночью столбик термометра опустится до +16..+17°C.
Ветер северный - 2м/с.
Атмосферное давление пониженное 744 - 747 мм ртутного столба.
Народный прогноз на 19 июля 2024 года
Наши предки говорили: листья пожелтели - к ранней осени и зиме. Если желтые облака - к дождю. Существовала в народе и такая погодная примета: если месяц белый и блестящий - к холодной погоде без осадков.
Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky