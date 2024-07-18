На прошедшей неделе на территории Владимирской области было зарегистрировано 79 случаев дистанционного мошенничества.

На прошедшей неделе на территории Владимирской области было зарегистрировано 79 случаев дистанционного мошенничества. В общей сложности земляки потеряли свыше 26 млн рублей. Об этом рассказала УМВД России по региону.Так, 8 июля жертвой телефонных злодеев стал 47-летний житель Мурома. Доверчивый мужчина перевёл на «безопасный счёт» 1,1 млн рублей.Примерно такой же суммы лишился и 52-летний житель Селивановского района. Причём аферисты уговорили мужчину взять деньги в кредит.В настоящий момент по всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.