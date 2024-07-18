Рейд организовали в связи с участившимся трагедиями на воде.

Во Владимирской области спасатели провели рейды на пляжах Вязниковского и Гороховецкого районов.Для проверки они использовали беспилотники. Об этом 17 июля сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Рейд организовали в связи с участившимся трагедиями на воде. Их пик пришелся на июль: люди купались, несмотря на запреты, из-за аномальной жары.Во время проверки сотрудники ведомства составили два протокола. Трое несовершеннолетних отдыхали на берегу без присмотра взрослых. Спасатели провели профилактические беседы с отдыхающими.Всего с начала купального сезона составили 11 административных протоколов.Ранее в МЧС , в которых во Владимирской области утонули 26 человек.