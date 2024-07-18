Жителя Меленковского района заключили под стражу за избиение своей жены до смерти Возбуждено...

Жителя Меленковского района заключили под стражу за избиение своей жены до смертиВозбуждено уголовное дело в отношении жителя Меленковского района.По предварительным данным, 14 июля 2024 года обвиняемый, будучи недовольным длительным пребыванием супруги у знакомых в деревне Ратново Меленковского района, приехал туда и на улице стал избивать жену. Он нанес множественные удары руками и ногами по голове и телу, потом скрылся.Женщина вскоре скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, вызванной гражданами."В настоящее время мужчина задержан следователем, ему предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу", - пояснили в пресс-службе Следственного комитета.В настоящее время допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky