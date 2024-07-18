Жителя Меленковского района заключили под стражу за избиение своей жены до смерти
Возбуждено...
Жителя Меленковского района заключили под стражу за избиение своей жены до смерти
Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Меленковского района.
По предварительным данным, 14 июля 2024 года обвиняемый, будучи недовольным длительным пребыванием супруги у знакомых в деревне Ратново Меленковского района, приехал туда и на улице стал избивать жену. Он нанес множественные удары руками и ногами по голове и телу, потом скрылся.
Женщина вскоре скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, вызванной гражданами.
"В настоящее время мужчина задержан следователем, ему предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу", - пояснили в пресс-службе Следственного комитета.
В настоящее время допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.
Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky