Сезон ремонта дорог в областном центре в самом разгаре. В порядок приводятся не только центральные магистрали, но и улицы в присоединённых территориях.

Сезон ремонта дорог в областном центре в самом разгаре. В порядок приводятся не только центральные магистрали, но и улицы в присоединённых территориях.Завершены работы в микрорайоне Коммунар. Особое внимание уделено комфорту пешеходов.А в целом в этом году во Владимире приведено в порядок несколько тысяч квадратных метров дорожного полотна. Часть работ будет завершена в сентябре.Анна Воронова, заведующая детским садом:- Этот тротуар не ремонтировался никогда. Он был в очень плохом состоянии, он был разбит, а это основная дорога детей и родителей к детскому саду.Николай Питиримов, депутат Владимирского горсоветаГородские дороги - магистральные, внутриквартальные и дворовые – конечно нуждаются в нормальном благоустройстве и хорошем содержание дорожного покрытия. Рад что в нашем городе, и 2020-й не является исключением, уделяется этому особое внимание. Как в центральной части, так и в спальных районах, что не может не радовать.