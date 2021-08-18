Общественниками подготовлен цикл профилактических видеороликов по правоохранительной тематике.

Уже более 10 лет при УМВД России по Владимирской и территориальных органах МВД на районном уровне осуществляют деятельность общественные советы. В настоящий момент в общественных советах при органах внутренних дел Владимирской области состоит более 150 человек. За годы своей работы общественниками был инициирован и проведен ряд интересных и значимых мероприятий, поддержанных по всему региону.В 2021 году по инициативе Общественного совета при УМВД России по Владимирской области дан старт новому проекту «Уроки безопасности». В рамках проекта подготовлен цикл небольших видеороликов, в которых представители регионального и районных общественных советов рассматривают различные вопросы правоохранительной тематики, пропагандируя правовую культуру среди населения, рассказывая гражданам о способах профилактики различного вида правонарушений и преступлений.Первые видеоуроки проекта представлены членом общественного совета при региональном УМВД Светланой Мангушевой и членом общественного совета при МО МВД России "Ковровский" Максимом Горчаковым.Комментарий начальника ОИиОС УМВД России по Владимирской области Ирины Гавриченко