Прокуратура проводит проверку инцидента. Пострадавший мальчик проходит лечение. Надзорное ведомство проверяет информацию “Ковровских вестей”. Инцидент произошел еще 7 июля вечером в

Прокуратура проводит проверку инцидента. Пострадавший мальчик проходит лечение. Надзорное ведомство проверяет информацию “Ковровских вестей”. Инцидент произошел еще 7 июля вечером в Коврове. Четверо мальчишек гуляли в гаражах на улице Еловой. Как рассказала нашим коллегам мама одного из мальчиков, в какой-то момент в ребят начали стрелять из пневматического оружия. Детям удалось убежать и спрятаться, но в