На предпринимателя завели административное дело.

В Меленках частный магазин торговал просроченной молочной продукцией. К таким выводам пришли местные прокуроры в результате проверки.«Установлено, что в магазине «Продукты», расположенном на улице 1 Мая, продавалась «молочка» с истёкшим сроком годности. В частности, 8 июля на прилавках лежали просроченные йогурты «Чудо» и «Услада молочная», а также непригодные к употреблению творожные сырки «Советские традиции», - рассказали в пресс-службе Владимирской облпрокуратуры.В адрес индивидуального предпринимателя внесено представление. Нарушения устранены. Одного человека привлекли к дисциплинарной ответственности. На владельца магазина завели административное дело. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.