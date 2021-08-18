18.08.2021

2021-08-18 12:45:05

Во Владимире пассажир получил травму, упав в троллейбусе

Вчера во Владимире при поездке в троллейбусе получил травму 62-летний пассажир.



17 августа в 17.20 на проспекте Строителей троллейбус так дернулся, что мужчина упал. В результате падения врачами была зафиксирована черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушиб шейного отдела позвоночника, сообщает пресс-служба ГИБДД. Пострадавший был отправлен на амбулаторное лечение.